Star in the star, Pier Silvio Berlusconi "ribalta Ilary Blasi". Terremoto a Mediaset, senza precedenti

A pochi giorni dall'inizio di Star in the star, la nuova trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi, si erano già scatenate numerose polemiche per via della presunta somiglianza con altri programmi tv. Adesso lo show è anche alle prese con ascolti da incubo. Nelle prime due puntate si è inchiodato all’11% e all’11,5% di share. Ecco perché secondo alcune voci, i vertici Mediaset starebbero pensando di archiviare tutto già a partire da giovedì 30 settembre, con una puntata di chiusura anticipata. In realtà, però, non sarà così, secondo quanto assicura Fanpage.it.

La testata campana ha fatto sapere di aver appreso da fonti vicine a Mediaset che Star in the Star sta nuotando in un “clima che non è dei migliori ma che di certo non apre a una chiusura anticipata o addirittura immediata”. Per ora, quindi, restano cinque le puntate confermate. E il calendario resta immutato, con la semifinale prevista giovedì 7 ottobre e la finale il 14 ottobre. Sia la dirigenza Mediaset che la Blasi sperano che il cambio di passo della trasmissione, che ha migliorato i mascheramenti e le esibizioni dal vivo, possa portare nuovi ascolti e migliorare lo share.

Per ora, le maschere svelate sono state quelle di Elton John (Massimo di Cataldo), di Patty Pravo (Gloria Guida) e di Paul McCartney (Ronn Moss). Nel frattempo c'è anche la questione Ilary Blasi che, dopo aver abbandonato la conduzione del Gf Vip, si è buttata in nuove avventure televisive, che però non sembrano averla premiata. Eurogames, condotto in tandem con Alvin, ha segnato ascolti sotto le aspettative. Un po’ meglio è andata la conduzione de L’Isola dei Famosi, anche se pure in questo caso si sperava qualcosa in più.

