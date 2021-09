Star in the Star, Ilary Blasi umiliata da Fabrizio Corona: occhio al cerchietto rosso, odio lampante

26 settembre 2021 a

Non perde occasione Fabrizio Corona per gioire delle disgrazie professionali di Ilary Blasi. I due, come noto, sono accomunati da una cordiale disistima reciproca, diventata "plastica" ai tempi della conduzione del Grande Fratello Vip da parte della Blasi, che una sera liquidò in diretta senza troppe cortesie l'ospite un po' troppo invadente Corona. Oggi Ilary conduce Star in the star, talent vip di Canale 5 finito nelle polemiche per i sospetti di "plagio" a due show della concorrenza, Tale e quale show e Il cantante mascherato.

I punti di contatto, in effetti, non mancano, ma a differenza dei programmi Rai Star in the star sta andando molto male. Gli ascolti deludenti delle prime due serate secondo TvBlog starebbe addirittura spingendo un "inferocito" Pier Silvio Berlusconi a ipotizzare una chiusura anticipata: non più 7 puntate, ma 3, con finale dunque previsto per la prossima settimana.

E proprio sugli ascolti Corona, in una sua Story su Instagram, calca la mano polemicamente. Una foto che è un coltello infilato nella ferita ancora aperta: "La seconda puntata Star in the Star ha raccolto davanti al video 1.816.000 spettatori pari all'11,5% di share". E il suo commento è tanto sarcastico quanto feroce: un artigianalissimo cerchietto rosso intorno alla cifra, 11,5%, e l'emoticon di un pollicione giallo. E a corredo di tutto la didascalia: "Solo flop Ilary Blasi". Più chiaro di così, non si poteva...

