Star in the star, "Pier Silvio Berlusconi inferocito". Tam-tam impazzito: che fine farà Ilary Blasi

Filtrano brutte voci su Ilary Blasi e il suo Star in the star. Secondo TvBlog, a Mediaset starebbero valutando provvedimenti "estremi" visto il flop di ascolti del programma che sulla carta avrebbe dovuto replicare su Canale 5 il successo di pubblico di Tale e quale show di Rai1 (peraltro, tra mille polemiche viste le accuse di plagio e scopiazzature). Si parla addirittura di poter fermare la trasmissione a tre sole puntate, con saluto anticipato al pubblico il prossimo giovedì.





Come riportato dal sito specializzato in tv, palinsesti e voci di corridoio, la tensione a Cologno Monzese era già salita oltre i livelli di guardia dopo i pessimi risultati del debutto. Pier Silvio Berlusconi viene descritto addirittura come "inferocito". Il confronto con gli ascolti di Tale e quale è stato impietoso, e la parziale virata della seconda puntata non è servita evidentemente a migliorare la situazione. Mancano ancora comunicazioni ufficiali, siamo solo al livello del tam tam dietro le quinte, anche se la sensazione per lo show della Blasi è che "al momento dovrebbe avere i giorni contati".

Lo spettacolo, un misto di Cantante mascherato e Tale e quale Show, era previsto spalmato su 7 puntate, con fine programmata al 28 ottobre 2021. La stroncatura brutale di cui parla TvBlog porterebbe Mediaset a cancellare quindi ben 4 puntate, oltre il 50 per cento dell'intero programma. Di fatto, saremmo di fronte a uno dei più grandi fallimenti del Biscione degli ultimi anni, considerando anche le aspettative.

