Striscia la Notizia, "infame di me***, ti strappo la capoccia": orrore contro Vittorio Brumotti

29 settembre 2021 a

Con il ritorno di Striscia la Notizia torna anche Vittorio Brumotti. L'inviato del tg satirico di Canale 5 non si smentisce e prosegue la propria battaglia contro gli spacciatori. Proprio durante un servizio in onda mercoledì 29 settembre e girato a Villalba di Guidonia Montecelio, a due passi da Roma, Brumotti viene nuovamente travolto da insulti e minacce. L'inviato si è precipitato sul posto dopo le numerose segnalazioni da parte di genitori disperati, perché gli spacciatori agiscono indisturbati in mezzo a bambini e residenti.

Ecco allora l'intervento dell'inviato che scatena i pusher: "Infame di me***a" e "Ti strappo la capoccia". Oltre a Brumotti le offese vengono rivolte anche alla troupe che lo accompagna e che porta le telecamere nel mercato dello spaccio, dove l'inviato scova ingenti quantità di cocaina. Immediato l'intervento della polizia che riesce a smantellare una vera e propria organizzazione criminale di pusher.

Insomma, la guerra di Brumotti per liberare le piazze d'Italia dalla droga è appena iniziata. Anche in questa nuova edizione, condotta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, Brumotti fa di tutto per salvare le città dal degrado. Spesso però le sue inchieste hanno anche ripercussioni su di lui. Come si può ben vedere nell'ultimo servizio.

