Striscia la Notizia, una ragazza imprigionata dentro al cestello della lavatrice: video sconvolgente in prima serata

Una ragazza è rimasta incastrata all'interno di una lavatrice: Striscia la Notizia ne ha mostrato il video ieri sera nella carrellata di filmati del cosiddetto "cabaret di pasticcini". "Non vogliamo sapere perché questa ragazza è finita nella lavatrice - ha commentato il conduttore, Alessandro Siani - riuscirà a venirne fuori?". Dalle immagini, infatti, si vede che la giovane le prova davvero tutte per uscire. Prima mettendosi a pancia in giù, poi girandosi. Alla fine, grazie anche all'intervento di un'altra persona, riesce a liberarsi. "Finalmente, ce l'ha fatta - ha continuato Siani -. Probabilmente si era sbagliata, invece di un centrifugato ha chiesto una centrifuga".

Dopo la messa in onda del servizio, al rientro in studio, Vanessa Incontrada - seppur in maniera simpatica - ha comunque voluto fare un appello al pubblico a casa: "Diciamo ai telespettatori di non fare quello che ha fatto questa ragazzina, mi raccomando, è un po' pericoloso". Le ha fatto eco il collega, Siani: "No, non si fa". Nella rubrica "cabaret di pasticcini" di Striscia ci sono stati, poi, molti altri i filmati divertenti.

Tra i video mostrati, per esempio, c'era quello di un gatto che beveva latte direttamente dalla mucca. "Dal produttore al consumatore - ha commentato la Incontrada - chilometro zero, certi gatti sono davvero molto viziati. Fortunatamente questo non lo chiede macchiato caldo". Poi il video di un uomo, con tanto di elmo in testa, in sella a un cocchio da guerra per strada: "Strani incontri stradali, una biga. Chissà questo signore da quanto tempo era nel traffico del grande raccordo anulare", ha detto ironicamente Siani.

