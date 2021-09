Striscia la Notizia, il più bizzarro degli incroci a Torino: "Notate nulla di strano?", una segnaletica pericolosissima

30 settembre 2021 a

Striscia la Notizia è tornato a occuparsi di psicosegnaletica, ovvero di segnaletica stradale così incomprensibile che rischia di diventare pericolosa. Un fenomeno che purtroppo sembra essere piuttosto diffuso sul territorio italiano: l’ultimo caso portato alla luce da Chiara Squaglia arriva da Torrazza Piemonte (Torino). L’inviata del tg satirico di Canale 5 ha infatti mostrato ai telespettatori delle indicazioni a dir poco enigmatiche, ma soprattutto pericolose.

“Questo è un incrocio con quattro stop - ha esordito dopo aver mostrato la situazione bizzarra - ma allora chi si ferma per primo? Uno deve rinunciare alla sua precedenza e gli altri la danno a destra? I cittadini sono tutti confusi, molti si fermano a discutere, si fanno i segni per capire chi deve passare per primo. Insomma, bisogna aspettare e mettersi d’accordo per evitare l’incidente, che qui si può rischiare grosso”. L’inviata ha consultato anche un esperto dei sicurezza stradale: “Un incrocio del genere può esistere ma solo con semaforo e senza stop. È sbagliato e non rispetta il codice della strada, ma soprattutto crea confusione e pericolo”.

Allora la Squaglia è andata al Comune per parlare col sindaco Massimo Rozzino: “Quella soluzione l’ha suggerita la polizia locale. Intervenire per regolarizzarla? Ci vorranno 5-6 mesi”, e allora Striscia tornerà sicuramente a controllare.

