Domenica In, un pezzo di storia in studio da Mara Venier. Share, sarà un trionfo?

Due icone della tv italiana saranno ospiti di Mara Venier durante la terza puntata di Domenica In, che andrà in onda a partire dalle 14 della prima domenica di ottobre. Si tratta delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, protagoniste dei programmi di intrattenimento sul piccolo schermo fra gli anni sessanta e gli anni ottanta. Lo riporta Tv Blog. Notate dal regista Antonello Falqui a Parigi, le Kessler - allora 25enni - si trasferirono in Italia, dove poi furono ingaggiate per Giardino d’inverno, varietà di grande successo della Rai, nel 1961.

Nate in Germania, le due frequentarono fin da bambine la scuola di danza, che è poi diventata con il tempo non solo la loro grande passione, ma anche il loro lavoro. Dopo il successo di Giardino d’inverno, le gemelle furono contattate per tante altre proposte, sia cinematografiche che teatrali. In molti, però, le conoscono soprattutto per il grande varietà di Antonello Falqui, Studio Uno.

Proprio da quel programma nascono due dei loro più grandi successi canori: "Da Da un pa" e "La notte è piccola". Poi sono arrivate altre trasmissioni importanti: La prova del nove e Canzonissima, ma anche Milleluci, sempre con Falqui. Negli anni ottanta, come ricorda TvBlog, le Kessler iniziano a essere meno presenti in televisione. Tuttavia, vengono richiamate da Antonello Falqui per una edizione di Al Paradise. Nella prossima puntata di Domenica In, inoltre, la Venier potrebbe pure festeggiarle, visto che lo scorso agosto hanno compiuto 85 anni.

