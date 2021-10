Verissimo, la confessione di Gabriel Garko terremota Silvia Toffanin: "Chi è il mio nuovo uomo. Presto..."

01 ottobre 2021 a

Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato con il quale vuole mettere al più presto su famiglia. L'attore si è confessato in un’intervista concessa a Silvia Toffanin, a Verissimo, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 3 ottobre. Dopo la storia finita male con Gaetano, un giovane hair stylist di Milano, Garko ha ritrovato l'amore con un uomo di 36 anni del quale però l'attore non vuole rivelare troppi dettagli. Ha solo confessato che la nuova relazione è iniziata nel migliore dei modi.

Gabriel Garko ha anche sottolineato che il nuovo fidanzato non fa il modello e non c'entra nulla con il mondo dello spettacolo. Insomma, si tratta di una persona al di fuori dei palcoscenici con il quale l'attore potrebbe mettere su famiglia. Garko, che ha 49 anni, sogna di avere dei figli ed è pronto a prendere una decisione importante per la sua vita.

"Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo" ha dichiarato alla Toffanin. "Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare".

