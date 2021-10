Amici, Rudy Zerbi sospende Luca D'Alessio: "Prendi la valigina e vai fuori di qui". "Ho detto una ca***a, sono un cogl***e"

01 ottobre 2021 a

Rudy Zerbi ha sospeso Luca D'Alessio ad Amici 21 per il suo atteggiamento nei confronti del brano prodotto da D.Whale. "Mamma mia che schifo”, ha commentato LDA sentendo il finale della canzone con la nuova produzione. Una frase che non è piaciuto a Zerbi, che ha chiesto di incontrarlo. LDA, riporta il sito Gossipetv ha riconosciuto di essere stato molto maleducato: "Ho detto una ca***a, lo ammetto. Sono stato molto maleducato, lo ammetto. Però non la sentivo più mia”.

"Mi sembra un po’ al di sopra della possibilità che hai al momento di criticare, di esperienza non ne hai molto”, ha detto Rudy. “Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua. Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo. Qui dentro devi fare un percorso diverso”.

Luca D’Alessio ha pure risposto alla Pettinelli quando lo ha paragonato a papà Gigi. Domenica si scoprirà se riprenderà la maglietta o meno. Tornato in casetta, LDA era molto provato ed è scoppiato in lacrime. “Perché sono un cogl***e. Ho fatto schifo. Ho contestato un produttore multi platino, poi alla Pettinelli non ho detto nulla. Sono stato un cogl***e due volte. Tre volte per il pezzo di Mengoni che mi hanno assegnato. Ma poi non mi sono mai comportato così, in modo maleducato. Mi hanno tolto la felpa per una cosa che potevo dire in maniera carina e gentile come faccio sempre”.

