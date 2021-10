Che tempo che fa, "agguato a urne aperte": bomba politica, il gioco sporco di Fabio Fazio?

02 ottobre 2021 a

Dopo le polemiche scatenate dal suo intervento sul palco del concertone del Primo Maggio, le accuse di tentata censura alla Rai, le controaccuse e l'annuncio di querela per diffamazione da parte dell'azienda - una vicenda finita anche sui banchi della commissione di Vigilanza - Fedez torna ospite sugli schermi di Viale Mazzini, domani, domenica 3 ottobre a Che tempo che fa su Rai3. A ufficializzare la sua presenza nello salotto di Fabio Fazio è la scaletta del programma di Rai3: una conferma della decisione dell'azienda di non procedere più in sede penale nei confronti dell'artista.

Il commento di Fedez su Instagram non si è fatto attendere: in una serie di 'storie', riprendendo due articoli di stampa sulla vicenda, ha scritto 'Old but gold' e 'Ops', accompagnati da alcuni emoticon. Poi, ripostando un tweet che stigmatizzava "la merda nazionale ospite d'onore in Rai", ha chiosato: "Spero che domani mi presentino così. Adorerei troppo".

Stando alla scaletta, domani Fedez sarà a Che tempo che fa con Achille Lauro e Orietta Berti per un'esibizione live sulle note del tormentone estivo 'Mille'. La sorpresa con la scontata polemica è la presenza del rapper il giorno del voto alle amministrative. C'è chi teme che il cantante possa fare una delle sue intemerate, cosa molto improbabile perché violare il silenzio elettorale sarebbe molto rischioso per la stessa Rai.

