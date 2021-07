Che tempo che fa, rivoluzione Fabio Fazio: due nomi pesantissimi, ecco chi imbarca

17 luglio 2021 a

Rivoluzione a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che tornerà in onda su Rai 3 il prossimo settembre. Cambi radicali nel cast ed ingressi pesantissimi, per il programma della domenica sera. L'annuncio viaggia sui canali social ufficiali della trasmissione, laddove si legge quanto segue: "Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi".

Fazio allarga il parco artisti della sua trasmissione con i due attori e comici. Lopez e Solenghi, per anni, hanno fatto parte dell'indimenticato e indimenticabile Trio con Anna Marchesini, ricomposto eccezionalmente per l'ultima volta nel lontano 2008, in occasione dello spettacolo Non esiste più la mezza stagione, celebrativo per i 25 anni dalla fondazione del trio.

Insomma, Che tempo che fa si affida sempre più ai comici e alla comicità: dopo Nino Frassica e Ale e Franz, ecco Solenghi e Massimo Lopez. I due, per inciso, sono già stati in trasmissione ma in veste di ospiti. Per la precisione, apparirono nel corso della prima puntata dell'ultima stagione, per festeggiare i 50 anni di carriera del comico genovese. E ancora, i due, dal prossimo 2 dicembre, saranno al Teatro Nuovo di Ferrara e il 17 dicembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Altre date del loro tour sono ancora in via di definizione.

