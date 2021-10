Verissimo, Barbara Palombelli picchia durissimo: "Voglio capire il prima". Femminicidio, come la mettiamo?

02 ottobre 2021 a

Non poteva mancare a Verissimo un passaggio sulla bufera mediatica che si è scatenata qualche settimana fa a seguito di alcune dichiarazioni di Barbara Palombelli. Quest’ultima è stata ospite di Silvia Toffanin che, prima di farla commuovere parlando delle sue figlie adottive e mostrandole un video messaggio affettuoso da parte di Rita Dalla Chiesa, ha ricordato le parole della Palombelli sul femminicidio che tanto avevano fatto discutere.

Soprattutto sui social, dove la giornalista di Mediaset è stata attaccata molto pesantemente: “Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi - ha dichiarato - io l’ho fatto e lo voglio fare ancora se ce ne fosse bisogno. I principi e la libertà di pensiero vanno difesi dalle campagne di aggressione - ha aggiunto - questo non vale solo per me, vale per tutti i cittadini. Io posso difendermi, ho una corazza. I social? Ogni giorno c’è un plotone di esecuzione, ogni giorno c’è una vittima salvo poi dimenticarsi di tutto il giorno dopo”.

La Toffanin le ha chiesto se dopo quanto accaduto ha altro da dire sull’argomento: “Oggi direi semplicemente che del femminicidio mi interessa tantissimo capire il prima, dove si può fermare la violenza prima, se queste donne, che saranno poi vittima, possono cambiare il destino del loro compagno”.

