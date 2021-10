Verissimo, Rita Dalla Chiesa clamorosa su Barbara Palombelli: "Non riesco a guardarla", tutto in diretta tv

03 ottobre 2021 a

a

a

Onesta, senza filtri, sincera, dritta al punto: questo è stata Barbara Palombelli ospite a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin sabato 2 ottobre. La conduttrice di Forum dice la sua a tutto campo, compresa la recente polemica che la ha colpita per le parole sul femminicidio.

"Io e la Bruganelli? Quella foto..." Magalli a Verissimo, una bomba sul Gf Vip: ora Signorini che dice?

"Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi e io l'ho fatto, ma io credo che i principi e la libertà di pensiero debbano essere difesi - ha spiegato a tal proposito -. Io so difendermi ma giovani ragazze e ragazzi sono massacrati da queste aggressioni simile alla mia. Estrapolare un particolare dalla vita di una persona e montarci un caso è qualcosa che mi ha ferito. Io sono serena, ma quello che mi è successo deve far riflettere. Oggi direi che del femminicidio mi interessa sapere il prima, se queste donne possono cambiare il loro destino e quello del loro compagno,visto che molte di queste persone si tolgono la vita", ha rimarcato.

"Un gesto estremo". Malattia atroce, come ha ridotto Francesca Neri: crolla anche la Toffanin

Dunque, le parole, che impressionano per sincerità, su Rita Dalla Chiesa. Barbara Palombelli infatti confessa di ammirarla molto, salvo poi essere raggiunta da un messaggio in cui la Dalla chiesa le spiega che, ancora, non riesce a seguire Forum, la sua vecchia trasmissione. "Capisco sia ancora molto legata al programma, io sono entrata dopo che lei accettò una proposta di La7. Sono entrata a casa sua, ma il fatto che lei mi voglia ancora tanto bene mi fa veramente piacere", ha commentato e concluso la Palombelli.

"Questo mi offende". Alessandro Siani gela Silvia Toffanin: la frase "storta" nello studio di Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.