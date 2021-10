Enrico Mentana, "scimmia di mer***? Qualche cogl***...": volano insulti razzisti, il direttore sbrocca

04 ottobre 2021 a

All’improvviso Enrico Mentana ha deciso di tralasciare per qualche secondo le elezioni amministrative e tutti i dati che stanno arrivando dai Comuni andati al voto per affrontare un argomento di forte attualità, anche se nulla c’entra con il tema di questa Maratona Mentana. Il direttore del Tg di La7 ha infatti voluto spendere alcune parole sul caso di Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli che ha denunciato di aver ricevuto ripetuti insulti razzisti in occasione della sfida con la Fiorentina.

Qualcuno dalla Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi lo ha più volte apostrofato “scimmia di me***” e pare che offese di questo genere siano state rivolte anche a Osimhen e Anguissa. “Agli occhi di qualche cogl*** - ha dichiarato Mentana lasciandosi andare ad un breve ma duro sfogo - Koulibaly ha il difetto di avere la pelle del colore diverso. È incredibile che nel 2021 possa ancora accadere qualcosa di simile”.

Intanto sono in corso accertamenti da parte della Digos di Firenze per identificare i responsi ili dei cori razzisti urlati contro il difensore del Napoli alla fine del match, durante le interviste a bordo campo. In particolare gli investigatori stanno valutando molto attentamente le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio.

