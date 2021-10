Striscia la notizia, telefoni spiati. La clamorosa conferma di Siani: "L'ho spento. E quando l'ho riacceso…"

05 ottobre 2021 a

Il caso dei telefoni spiati tiene banco da diverso tempo a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci - che quest’anno si è rifatto il look affidando la conduzione a una coppia intrigante e assolutamente inedita, quella formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani - stavolta ha affrontato l’argomento con una chiave diversa, quella ironica.

E quindi l’intervento sulla questione è stato affidato proprio a Siani, “provocato” dalla campagna di banco: “Io ti guardo e sei sempre in silenzio. Tu che sei così espansivo e che vuoi sempre dire le tue idee, come mai non dici niente di questa cosa che siamo spiati?”. A questo punto Siani ha preso la parola e si è lanciato in uno dei suoi sketch: “Certo che la voglio dire una cosa. Noi stiamo dalla mattina alla sera con lo smartphone in mano perché contiene tutti i nostri segreti. Un mio amico ce l’ha pure mentre gioca a calcetto, ti rendi conto?”

“Secondo lui - ha continuato - è meglio tenerlo in campo, perché se lo vede sua moglie l’unico campo dove può circolare è il camposanto. Io poi ho fatto una prova per vedere se qualcuno ci spia all’interno del telefono. Ieri mi sono rivolto al telefono spento, gli ho detto ‘a chi mi spia vafang***’. Quando l’ho riacceso mi è arrivato un sms da uno sconosciuto: ‘A soreta’”.

