Le Iene, Dayane Mello e le agghiaccianti molestie subite al reality: ecco il video-choc, immagini forti

06 ottobre 2021 a

a

a

Gli abusi di cui sarebbe stata vittima Dayane Mello in diretta tv nel reality brasiliano La Fazenda hanno fatto discutere molto anche in Italia. La modella, infatti, dopo aver bevuto parecchio, sarebbe stata molestata - nonostante i suoi continui rifiuti - dal rapper Nego do Borel, poi espulso dal programma. Adesso, però, a volerci vedere chiaro sono Le Iene, volate proprio in Brasile per capire se si possa fare qualcosa per aiutare l'ex gieffina.

Dayane Mello molestata in diretta tv? La situazione precipita: "Perse le sue tracce, si teme per la sua vita"

L'inviata della trasmissione di Italia 1, Roberta Rei, si è messa sulle tracce del presunto molestatore, che però non ha voluto saperne. Le Iene hanno pure mostrato i video integrali della famosa notte a La Fazenda e poi hanno intervistato l'avvocatessa della showgirl, che ha confessato: "Non può abbandonare il gioco, dovrebbe pagare una penale molto costosa, è come se fosse in prigione". Una dichiarazione sconvolgente che ha spiazzato tutti.

Le corna a telecamere nascoste: Giulia De Lellis, roba piccantissima (e le Iene mandano tutto in onda)

Nei filmati mandati in onda si sente la Mello ripetere:"Non posso farlo, ho una figlia". Intanto do Borel, che in Brasile è una vera e propria superstar, è indagato per il presunto stupro di Dayane mentre era ubriaca. La modella non ricorderebbe nulla di quella notte e non avrebbe nemmeno visto le immagini. Lo show, però, va avanti e lei non può abbandonarlo se non pagando una costosa penale. "Quello che è successo a Dayane a La Fazenda è folle - ha continuato il suo avvocato -. Non è possibile tirarla fuori".

Qui il servizio completo de Le Iene sul caso Dayane Mello

"Come sta?". Dayane Mello abusata, il drammatico blitz della troupe delle Iene al reality brasiliano | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.