Oggi è un altro giorno, "la mia prestazione sess***": prego? La censura scatta tardi, l'ospite sconvolge la Bortone

Per nulla banali i primi ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno di mercoledì 6 ottobre. Serena Bortone ha infatti accolto nel suo studio una splendida coppia, artistica e nella vita: quella formata da Drupi e Dorina, che stanno insieme ormai da quasi 50 anni, tutti caratterizzati da un amore incrollabile. I due non hanno infatti mai avuto ripensamenti o cedimenti, nonostante siano stati insieme così tanto tempo.

La Bortone ha innanzitutto chiesto a entrambi se ci sia un segreto dietro al successo della loro storia d'amore: "L'intelligenza e il rispetto sono alla base di ogni rapporto - ha risposto Drupi - quello che ci ha reso una coppia come quella che siamo sono state proprio queste due cose". Poi Dorina stava per dire la sua, ma Drupi si è intromesso con una battuta che ha spiazzato la padrona di casa: "Io l'ho conquistata con le prestazioni sessuali". Poi ha precisato che stava scherzando, ma in realtà Dorina ha in parte confermato: "L'attrazione fisica e l'intesa sono importantissimi in un rapporto".

Eppure all'inizio soprattutto Drupi non avrebbe mai immaginato che con Dorina avrebbe instaurato un rapporto così forte e lungo 48 anni: "Mi ero accorto del debole che aveva per me, ma le dicevo di lasciarmi stare. Avevo paura di farle del male, di farla soffrire, visto che ero in una fase molto leggera della mia vita". Probabilmente proprio questa sensibilità ha fatto sì che la loro relazione funzionasse per così tanto tempo.

