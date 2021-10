Andrea Roncato e Nicole Moscariello, la telefonata imbarazzante: "Lascialo perdere, quello va con le ragazzine"

04 ottobre 2021 a

a

a

Galeotta fu la fama da playboy di Andrea Roncato. A far nascere la storia d'amore tra l'attore comico bolognese e Nicole Moscariello è stata la figlia di quest'ultima, giovanissima collega del 74enne. Roncato lavorava con Giulia Elettra Gorietti, bella e rampante. Diverse volte i due sono usciti insieme a cena, ma da semplici amici. Nicole, mamma di Giulia Elettra, saputa la cosa ha sentito puzza di bruciato.



Ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1, da Serena Bortone, la 53enne Moscariello ha ricordato il primo "contatto" con l'attore: "La mia preoccupazione era solo Giulia. Andrea era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani, io avevo paura lui ci stesse provando con lei. Ero così preoccupata che l’ho chiamata e le ho chiesto di passarmelo, lui mi ha tranquillizzato ma io non lo ero tranquilla, anche se pure Giulia mi tranquillizzava dicendomi che la trattava come una figlia. Poi lei, intelligentemente, ha organizzato un incontro".

"Non farò più il suo nome". Cala il gelo dalla d'Urso: Stefania Orlando pone un veto pesantissimo

"Si è sacrificata per salvare la figlia", ha commentato ironicamente Roncato su Nicole. Andrea stava girandoun film com Giulia Elettra, Almeno tu nell’universo. "La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: 'Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine'".

"Ma se hai venduto solo materassi?". Ferocissimo Andrea Roncato, umilia (nell'intimo) Stefania Orlando

Quindi il faccia a faccia con la mamma, risolutivo e "divertente", ricorda ancora Nicole: "Abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare". Fortunatamente per tutti, l'attesa è stata ripagata visto che la storia va avanti da anni, solidissima: "Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me", ha confermato Roncato, che anche grazie al nuovo amore ha definitivamente accantonato i vecchi dolori per la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando, di cui tanto si è parlato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip (a cui aveva partecipato la showgirl romana) e nei salotti televisivi in tutti questi anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.