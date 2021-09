Oggi è un altro giorno, Marta Flavi-choc: "Se dovessi morire ora...", la frase che gela lo studio

Francesco Fredella 30 settembre 2021 a

Marta Flavi torna a parlare. Stavolta è ospite del programma Oggi è un altro giorno di Silvia Bortone in onda su Rai 1. 2Ne dimostri 20 anni di meno», dice la conduttrice e la Flavi, in studio, appare più bella che mai.

Dopo anni di Agenzia matrimoniale, uno dei suoi primi programmi, l'ex moglie di Maurizio Costanzo parla di quel matrimonio. "Non ho rimpianti, rifarei tutto ma in tempi più stretti, magari mi separerei prima. Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no, siamo sempre carine", dice nel corso della lunga intervista. L'ex moglie di Costanzo è scomparsa da tempo dai radar della tv, ad eccezione di qualche sporadica intervista o ospitata. Nessun programma tutto per lei e nessun reality.

A metà degli anni Novanta la Flavi conduceva Agenzia matrimoniale, uno dei programmi cult della tv italiana. "Ho fatto più di 2.000 matrimoni", afferma. E su un futuro matrimonio. Mi sono sposata una volta sola e ora sono nel mood del perché no?' Ho tanti corteggiatori..", dice alla Bortone. Adesso si parla di un fidanzato inglese. Ma lei frena. "In realtà sta già scemando, non dice una parola in italiano e io lo voglio italiano", racconta. Poi la frase choc: «Se morissi ora direi grazie, ho avuto una bellissima vita", conclude Marta Flavi.

