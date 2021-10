Striscia la Notizia umilia Pippo Franco: "Perché nessuno gli fa il tampone", una bomba sull'attore

07 ottobre 2021 a

L'ironia, feroce e tagliente, di Striscia la Notizia si abbatte, inesorabile, su Pippo Franco. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 ieri, mercoledì 6 ottobre. L'attore finisce nel mirino per le due note vicende degli ultimi giorni: il sospetto di avere un Green pass falso e il flop da candidato dalle amministrative a Roma, dove si è fermato alla miserrima quota di 32 voti.

Dunque, ecco il servizio, dove la voce fuori campo di Alessandro Siani commenta: "Chi non conosce Pippo Franco, il poliedrico artista che ha spopolato in tv per decenni? Ebbene, sapete di cosa è stato accusato in questi giorni?". Sì, di avere un Green pass... falso. Dunque viene riproposta l'intervista a L'aria che tira in cui affermava, chiaro e tondo: "Io ho il Green pass". Salvo poi spendersi in qualche dubbio sui vaccini.

E Siani riprende: "È stato accusato di essere in possesso di un Green pass falso, fornito dal suo medico. Ma non è assolutamente vero, ha problemi con il tampone: nessuno glielo vuol fare. Eh sì, non si contano più le infermiere che hanno perso il braccio nel suo naso", lo dileggiano per le dimensioni del naso. E ancora: "Ma il fiuto di Pippo Franco è rimasto intatto, presentandosi alle ultime amministrative a Roma. E sentite con che programma: Aspiro all'assessorato alla Cultura", fanno ancora sentire Pippo Franco da Myrta Merlino. "Cosa vuoi fare, dimmi una cosa? Arte, occuparmi di arte. Nei magazzini di Roma c'è un 70% dei opere d'arte che non sono mai usciti", spiegava. E a quel punto, Siani, piazza il colpo da ko tecnico: "E con questo programma... 32 voti. Bastano per essere eletti?". Negativo.

