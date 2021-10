Striscia la Notizia, lo sfregio a Elisabetta Canalis: la mostrano così, la più drammatica delle foto. Sconcerto

08 ottobre 2021 a

Attimi di sconcerto in prima serata. Attimi di sconcerto generati da un curioso e breve servizio di Striscia la Notizia, il tutto nella puntata trasmessa su Canale 5 nella serata di giovedì 7 ottobre, dietro al bancone per la conduzione la nuova ma già rodatissima coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani.

Il punto è che nella puntata precedente, quella di mercoledì, era stata mostrata la consueta rubrica "Fatti e Rifatti", la cui protagonista, per l'occasione, era Chiara Ferragni. E nel corso del servizio era stato mostrato anche Fedez in versione femminile. Ed eccoci allo... sconcerto: "Fedez al femminile è tale e quale ad Elisabetta Canalis", commenta Siani, salvo poi mostrare le immagini dalle quali, in effetti, arriva una - sconcertante, appunto - conferma.

"D'altronde, Fedez non è mai riuscito a nascondere del tutto la sua parte femminile - riprende Siani -. Guardate come sfila compiaciuto con abiti da donna. Del resto lui si fa chiamare Fedez, ma il suo vero nome è... Lucia. E per essere ancora più Lucia, si decora le unghie e si mette anche le sopracciglia finte". Al termine del servizio, viene mostrata anche la Canalis in "versione Fedez". E anche in questa versione, in effetti, la somiglianza è notevole...

Striscia, Canalis-Fedez: qui il servizio

