Pier Silvio Berlusconi, un autunno bollente: indiscrezioni clamorose sul futuro di Mediaset. "Si dice che..."

12 ottobre 2021 a

a

a

Pier Silvio Berlusconi sta compiendo una sorta di miracolo imprenditoriale nella gestione di Mediaset, avviata verso una trasformazione profonda che si dovrebbe concludere proprio nel corso di questo autunno. A rivelarlo è Marcello Zacché, che sul Giornale fa il punto della situazione per quanto concerne il Biscione: “Oltre a raggiungere risultati economici da pre-Covid, dopo aver trovato una soluzione definitiva al contenzioso con Vivendi, il gruppo sta completando la sua evoluzione internazionale”.

Caduta Libera, "che uomo è Gerry Scotti": dopo il record assoluto, parole pesantissime

Evoluzione che prevede anche un cambio di nome: Mediaset verrà ribattezzata MediaForEurope. Le prossime dieci settimane saranno decisive, come d’altronde aveva preannunciato già lo scorso luglio proprio Berlusconi: “Non posso anticipare niente, ma sarà un autunno caldo”, erano state le sue parole con la stampa. Inoltre il Giornale sottolinea gli obiettivi raggiunti da Pier Silvio, soprattutto dal punto di vista economico: nella prima metà del 2021 Mediaset ha presentato utili oltre ogni aspettativa (più di 220 milioni) e attende la conferma del trend a novembre, con la terza trimestrale.

Risorge Signorini: share alle stelle. Cifre impensabili, come gode Mediaset

Inoltre Zacché ha evidenziato la svolta anche televisiva impressa da Berlusconi: “La stagione appena iniziata ha proposto un palinsesto ritenuto molto soddisfacente, sia come ascolti sia come mix editoriale. Ed è stato Pier Silvio in persona a rinnovare i contratti di esclusiva in scadenza con Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Gerry Scotti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.