DiMartedì, Francesca Donato e la piazza No Green pass: "Strategia della tensione, avete visto quel poliziotto?"

"Strategia della tensione". Francesca Donato, europarlamentare ex Lega, No vax e No Green pass convinta, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 alza ulteriormente il livello dello scontro ragionando su chi c'era in piazza a Roma.

"A Milano, Torino, Trieste c'erano comuni cittadini, anziani, mamme coi bambini. Sono state manifestazioni pacifiche ovunque tranne che a Roma, dove c'erano i soliti infiltrati arcinoti alle forze dell'ordine, e infatti gli arrestati erano già in regime di sorveglianza speciale", sottolinea la Donato che poi punta il dito sul Viminale. "La vera domanda da farsi è perché non siano stati fermati prima dell'assalto annunciato alla Cgil? Non solo, tra i picchiatori c'è stato un agente della polizia, abbiamo visto la sua faccia mentre picchiava un ragazzo disarmato. Questi infiltrati vanno a inquinare manifestazioni pacifiche che rivendicano il diritto al lavoro e all'eguaglianza e fanno parte di quella che una volta si chiamava strategia della tensione per delegittimare la protesta. Attenzione a dare a tutti dei fascisti".



Il riferimento della Donato è all'uomo vestito con maglietta grigia e mascherina, che prende parte agli scontri di Roma: prima circonda insieme ai manifestanti la camionetta della polizia in piazzale Flaminio, quindi aggredisce insieme agli stessi agenti uno dei manifestanti bloccato, prendendolo a pugni mentre si trova già immobilizzato e a terra. Domenica l'agente si è presentato spontaneamente in Questura, mentre l'autore del post che sui social lo immortalava additandolo come infiltrato è stato denunciato per diffamazione e calunnia.

