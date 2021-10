No-Green pass, 15 e 30 ottobre Italia devastata? Polizia e Carabinieri, le cifre dei no-vax: uno scenario inquietante

12 ottobre 2021 a

a

a

Non c'è solo Nunzia Schilirò, vicequestore No Green pass di Roma sospesa per la sua propaganda pubblica contro il certificato verde e il governo. Il rischio è che dal 15 ottobre, quando il Green pass diventerà obbligatorio sui luoghi di lavoro, l'Italia resti senza forze dell'ordine. Secondo quanto riporta la Stampa, infatti, sono circa 40mila tra carabinieri, poliziotti e finanzieri gli agenti che finora non hanno voluto vaccinarsi o scaricare il Green pass. Tra poche ore, dunque, resteranno senza divisa e senza stipendio.

Video su questo argomento "La toga non mi può limitare": no-vax, il clamoroso passo indietro del magistrato Angelo Giorgianni



"Al Viminale - si legge sul quotidiano romano - hanno già cerchiato di rosso due date, quella di venerdì 15 ottobre, giorno di esordio del Green Pass e il 30 ottobre, quando a Roma si riuniranno i grandi per il G20". In entrambi i giorni, infatti, l'apporto delle forze dell'ordine per il controllo dell'ordine pubblico sarà decisivo e soprattutto tutto il sistema verrà messo "sotto stress", alla luce di quanto accaduto sabato a Roma. I militari "rischiano di arrivare all'appuntamento a ranghi ridotti - sottolinea ancora La Stampa -, proprio per i troppi No Green Pass presenti tra le proprie schiere". Un cortocircuito, così come il motivo ufficiale per cui la Schilirò è stata punita, vale a dire l'aver chiesto "di punire gli agenti che hanno picchiato i manifestanti".

"Perché siamo in una dittatura". Banche, la bomba di Savona contro l'Europa: fino a dove si spinge l'ex ministro

Nello specifico, anche se l'ultimo rilevamento risale a metà settembre i non vaccinati e No Green pass tra i carabinieri sarebbero 20mila su 81mila, 14mila su 98mila nella Polizia e 5mila su 58mila nella Guardia di finanza. Perché già a inizio della campagna vaccinale le forze dell'ordine non vennero incluse nelle categorie prioritarie? "Forse - è il sospetto (inquietante) del quotidiano - perché già allora qualcuno temeva defezioni difficili poi da gestire". E a rischiare di pagare dazio ora è l'Italia che si è vaccinata, per scelta o perché obbligata di fatto dallo spauracchio della sospensione e dello stipendio bloccato.

Ma quali fascisti? Ecco chi sono la metà degli arrestati a Milano: il vergognoso silenzio della sinistra | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.