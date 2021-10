Striscia la notizia, il reddito di cittadinanza e il "nero". Schiaffo a Di Maio: perché non conviene lavorare

13 ottobre 2021 a

a

a

A Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata di ieri 12 ottobre, è andato in onda il confronto tra il reddito di cittadinanza e il lavoro nero. Negli ultimi mesi, infatti, si è spesso parlato della difficoltà di alcuni datori di lavoro di trovare personale per alcune mansioni a causa del reddito di cittadinanza, per il quale certe persone preferiscono rinunciare al posto di lavoro per continuare a prendere il sussidio.

"Sai come si chiama invece?". Giuli travolge Gad Lerner: che imbarazzo a sinistra | Video

Ricorderete tutti la denuncia di Flavio Briatore che prima dell'estate poneva il problema per esempio per i lavoratori stagionali. Ma sarà davvero così?, si chiede il tg satirico di Antonio Ricci. E dai servizi infatti emerge che molti camerieri lavorano in nero e lavorano anche dodici ore per 180 euro a settimana.



Reddito di cittadinanza e nero, guarda il video integrale di Striscia la notizia

Questa nonnina? Finta cieca per 20 anni. Truffa degna del reddito di cittadinanza: ecco come si è "tradita" da sola

Luca Abete ha provato a fare un giro per bar e ristoranti di Napoli per indagare su paghe, contratti e orari di lavoro. Ne è emerso un quadro desolante, come commenta il Presidente Interprovinciale di Confesercenti Vincenzo Schiavo.

A Canicattì il disastro di Conte e Di Maio. Ventenne spacciatore beccato in flagrante. Scoperta sconvolgente: sapete che...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.