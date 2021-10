Striscia la Notizia, pesce spada? Ecco cosa ti mangi davvero: un servizio inquietante

13 ottobre 2021 a

Continua su Striscia la notizia l'inchiesta dell'inviato Max Laudadio sulla pesca "sostenibile" in Italia. Dopo aver parlato del tonno rosso, nella puntata di ieri sera 12 ottobre in onda su Canale 5, si parla della pesca del pesce spada e di come questa spesso sfoci in metodi non legali che rischiano di minare la biodiversità e la reperibilità di questo prodotto ittico.

Andrea Morello, presidente di Sea Sheperd Italia avverte che lo spada subisce i metodi della "pesca illegale" e parla di queste reti enormi che fanno piazza pulita di tutto. "Sono sistemi non legali", sottolinea. "Non ci sono più pesci spada, dicono i pescatori".





Pesce spada, cosa ci ritroviamo in tavola. Guarda il servizio di Striscia la notizia



Quindi Striscia manda in onda un servizio che mostra i chilometri di rete usata - definiti "muri della morte" - per la pesca del pesce spada. E dei trucchetti che vengono usati per farla passare per sistema legale.

Morello aveva parlato solo ieri del caso del "Bluefin Tuna, l'importante tonno che abbiamo nel Mediterraneo che muove molto denaro". L'animale è però a rischio estinzione e quindi ogni peschereccio deve rispettare delle quote. Morale? Alcuni pescherecci se ne infischiano: "Molti usano i potentissimi sonar per trovare il branco e poi distruggerlo. Quello che rimane nella rete viene sterminato e poi passato in una gabbia dove rimane per mesi che li porterà dalle acque italiane a quelle maltesi che lì ingrasserà", racconta un pescatore.

