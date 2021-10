Non è l'arena, la moglie di Castellino: "Ammazzati di botte. C'è il video ma nessuno lo mostra", una pesantissima accusa

13 ottobre 2021 a

La puntata di mercoledì 13 ottobre di Non è l’Arena promette di essere esplosiva, come spesso accade quando Massimo Giletti decide di occuparsi con le sue inchieste e i suoi giornalisti dei temi di attualità più scottanti. In questo caso si parlerà soprattutto della manifestazione no-green pass a Roma che è sfociata nella violenza, con tanto di assalto alla sede principale della Cgil, per il quale sono stati effettuati diversi arresti, tra cui i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino.

Quest’ultimo non avrebbe neanche potuto essere in piazza, essendo colpito da un Daspo, e invece non solo era lì ma è stato anche quello che a microfoni aperti ha incitato all’assalto della sede del sindacato guidato da Maurizio Landini. La moglie di Castellino è intervenuta telefonicamente a Non è l’Arena per rilasciare un commento: “Sono parecchio scossa da tutto quello che ho visto e che ho sentito, posso dire soltanto questo. È vergognoso che nessuno abbia speso parole nei confronti dei ragazzi ammazzati di botte, avete tutti quanti i filmati”.

Il giornalista Danilo Lupi le ha chiesto se non fosse però altrettanto vergognoso l’assalto alla Cgil? “Doveva tutelare tutti noi e non lo ha fatto - è stata la risposta della signora - è stato fatto un atto dimostrativo ma non è stato fatto del male a nessuno. Comunque sia, è stato fatto tutto davanti alle guardie e loro non hanno fatto niente mi sembra, no? Quindi la cosa è stata voluta anche dall’altra parte, ampiamente voluta”.

