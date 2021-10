Striscia la Notizia, "si è smarcato sulla fascia"? Ambra Angiolini reagisce così: cala il gelo al tg satirico

13 ottobre 2021 a

E insomma, Ambra Angiolini riceve il primo tapiro d'oro della sua carriera. Il tutto ovviamente a Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa su Canale 5 nella serata di oggi, mercoledì 13 ottobre. La showgirl e attrice viene raggiunta da Valerio Staffelli per la sua rottura con Massimiliano Allegri, il mister della Juventus con il quale era legata ormai da quattro anni.

La notizia della rottura è stata data da Chi di Alfonso Signorini, che aggiungeva come l'addio sarebbe dovuto a un tradimento di lui. E ancora, si è appreso che da qualche giorno Massimiliano Allegri risulta irraggiungibile. Insomma, scomparso. Ne segue il tapiro d'oro ad Ambra Angiolini.

Nel servizio, piove l'ironia di Valerio Staffelli, il quale chiede all'ex volto di Non è la Rai: "Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?". Ambra, da par suo, si trincera dietro una serie di "non lo so". Dunque, quando arriva il momento dell'effettiva consegna del tapiro, ecco che l'inviato di Striscia la rincuora: "Lui non la lascerà mai sola". E Ambra rispodne: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra...". Frase sibillina.

Per inciso, la rottura e il tradimento di Ambra Angiolini sono stati confermati dalla figlia che lei ha avuto con il cantante Francesco Renga, che si è sfogata sui social, in cui si chiedeva "perché" si infierisse contro un personaggio pubblico per giunta tradito. "Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?! E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?", picchiava duro Jolanda Renga. Nel mirino, insomma, sia Allegri sia Striscia la Notizia.

