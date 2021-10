Striscia la Notizia, bomba su Lucia Annunziata: "Niente ufficio?". Clamoroso in Rai, perché la possono sfrattare

13 ottobre 2021 a

Striscia la Notizia torna stasera, mercoledì 23 ottobre, con la rubrica sicuramente più odiata dai rivali di viale Mazzini. Stiamo parlando ovviamente di “Rai Scoglio 24”, dedicata agli sprechi della Rai e condotta da Pinuccio. Stavolta a finire nel mirino del tg satirico di Canale 5 - ideato da Antonio Ricci e condotto dalla nuovissima coppia formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani - è una circolare del 5 ottobre dell’amministratore delegato Carlo Fuortes.

Che cosa contiene il testo? In pratica il nuovo ad di viale Mazzini sta cercando di mettere le cose in ordine, a partire dai lavoratori autonomi presenti all’interno della Rai. Stando a quanto riportato nella circolare, d’ora in poi si dovranno adottare tutta una serie di cautele per limitare i contenziosi. “Ecco che però - si legge nelle anticipazioni diffuse da Striscia la Notizia - le restrizioni destinate ai collaboratori esterni (autori, redattori, inviati, etc.) colpiscono anche super ‘big’ come Bruno Vespa e Lucia Annunziata, che potrebbero rimanere senza ufficio o postazioni in uso esclusivo”.

“Gli tolgono la stanza stabile - ha commentato Pinuccio - il pc, il telefonino, i servizi, gli tolgono tutto. Pare che questa circolare sia nata dal caso Unomattina - ha aggiunto - programma in cui sono particolarmente numerosi i collaboratori esterni, tra cui 7 registi, 12 addetti ai testi e 10 autori”.

