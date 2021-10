Uomini e donne, schiaffo in studio. Cala la censura di Maria De Filippi: senza precedenti

14 ottobre 2021 a

a

a

Il racconto di Graziano Amato a Uomini e donne ha sconvolto tutti nello studio del dating show, compresa la padrona di casa Maria De Filippi. Il cavaliere, infatti, parlando della sua uscita con la dama Vittoria, ha rivelato che la donna si sarebbe tolta un indumento intimo mentre erano insieme in macchina. E non è tutto: ha detto pure che ha dei video che lo proverebbero.

"Si è tolta gli slip e...". Mai accaduto prima a U&D. Racconto spinto, la De Filippi ferma tutto

Stando alle anticipazioni della puntata, che è stata registrata nei giorni scorsi ma andrà in onda solo oggi, dopo aver sentito questo racconto, Vittoria ha schiaffeggiato Graziano mossa dalla rabbia. Ma la scena pare sia stata già tagliata. La De Filippi, in particolare, ha spiegato che l'episodio verrà censurato, sottolineando l'intenzione della produzione di tagliare la scena. Sembra, inoltre, che il cavaliere abbia lasciato lo studio dopo lo schiaffo e che non abbia nemmeno terminato la registrazione.

"Fai la merenda". Gemma la provoca, Tina impazzisce e lascia lo studio: caos dalla De Filippi

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, invece, si parlerà soprattutto della frequentazione tra Ida Platano e Marcello. La coppia si confronterà al centro dello studio e sembrerà aprirsi un nuovo spiraglio per loro. Invece il tanto atteso addio di Joele, cacciato dalla conduttrice dopo essere stato "smascherato" - stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne - verrà trasmesso domani nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale con la trasmissione.

"Una brutta persona senza anima". Il cavaliere brutalizzato: Tina Cipollari lo aggredisce, gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.