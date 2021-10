Alberto Angela, un clamoroso "no" alla Rai: rumors, pare che Maria De Filippi...

14 ottobre 2021 a

Alberto Angela sta lavorando alacremente per il lancio, nei prossimi mesi, dei suoi due amatissimi programmi: Ulisse e Meraviglie. Di norma, le trasmissioni culturali sono molto amate dal pubblico e regalano alla Rai risultati di share onorevoli. Ma se ci fosse una collocazione non favorevole la situazione potrebbe capovolgersi.

Rai Uno aveva idealmente pensato per Ulisse e Meraviglie una messa in onda per il sabato sera. Si parla di una partenza prevista per gennaio 2022. C’è però un grosso, enorme problema: la collocazione contro un gigante dell’intrattenimento come C’è posta per te, che verrà trasmesso quest’inverno, non piace ad Alberto Angela. Il conduttore avrebbe chiarito così la sua posizione alla Rai, esprimendo una netta contrarietà.

La collocazione al sabato, al di là di C’è posta per te, potrebbe in effetti rivelarsi disastrosa anche alla luce di questa edizione di Amici. Già, perché il talent di Maria de Filippi, come sempre, si concluderà con una lunga fase serale che tradizionalmente si conclude intorno a metà maggio. Quelle su Alberto Angela sono le uniche indiscrezioni apparse riguardo alla contrarietà di un conduttore tv sul posizionamento al sabato sera.

