Share, alla domenica vincono De Filippi e Toffanin: un altro brindisi a Mediaset

Domenica bestiale per gli ascolti tv. La Filadini, con A ruota libera, non riesce a strappare punti di share alla De Filippi e Toffanin. Il risultato? Un bagno di sangue. Amici 19.12%, Verissimo 16.57%-15.69%, Da Noi A Ruota Libera 13.11%: sembra si possa aprire adesso un vero e proprio caso allarmante in viale Mazzini. Zia Mara con la sua Domenica in riesce ad agguantare il 16.34-14.78%, ma perde contro la il duo De Filippi- Toffanin. Poi con la Filadini arriva il crollo dello share, che perde altri punti. Mediaset trionfa. Eppure la Fialdini aveva in studio la Rettore (uno dei personaggi della musica più amati di sempre): un personaggio forte per mandare in alto gli ascolti. Ma il miracolo della domenica non c'è stato. Sembra, da rumors, che stamattina si sia parlato proprio di questo in viale Mazzini. E' ora di correre ai ripari? Domanda lecita. Siamo ancora all'inizio della stagione tv, che ha aperto i battenti da un mese circa, ma le cose per la conduttrice non sembrano andare così bene. Soprattutto perché prende rispetto alla Venier manda giù lo share di alcuni punti. Vincono, anzi trionfano, Queen Maria e la Toffanin.La matematica, numeri alla mano, non è un'opinione.

