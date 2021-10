Striscia la Notizia, "ecco il pesce che arriva sulla nostra tavola": un clamoroso pericolo per l'uomo

14 ottobre 2021 a

Max Laudadio non si arrende e prosegue la propria inchiesta sulla pesca sostenibile. Nella puntata del 14 ottobre l'inviato di Striscia la Notizia si reca che insieme a una squadra di Sea Shepherd - onlus a difesa dei mari - a pattugliare un'area marina protetta in Sicilia, dove la pesca è vietata per tutelare la biodiversità. Peccato che nonostante questo la pesca abusiva non manchi.

"Questa è una zona dedicata agli animali che abitano in mare - premette Andrea Morello, presidente della onlus - In questa zona è vietata qualsiasi attività, anche la navigazione". E ancora: "Il 70 per cento del Mediterraneo è overfished, ossia le specie marine sono pescate di più della loro possibilità di riprodursi quindi è una pesca illegale". Quest'ultima stando alle cifre mostra che quasi un pesce su due è pescato in maniera illegale".

Non solo, perché l'esperto spiega che il 70 per cento dell'ossigeno arriva da una microalga che trasforma l'energia solare che riceve dal mare, nutrita dalle feci delle balene. Insomma, togliendo tutti questi pesci stiamo stravolgendo e riducendo la produzione di ossigeno nel cielo, "stiamo riducendo il nostro ossigeno". Eppure i gommoni che pescano illegalmente - basta guardare le immagini - ci sono eccome.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

