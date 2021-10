Elisabetta Gregoraci, "ecco perché non trova spazio in tv": la scomoda verità di Maurizio Costanzo

Francesco Fredella 15 ottobre 2021 a

Dopo il Gf Vip per Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, nessuna seconda possibilitá. Il motivo, fin a poco tempo fa, era misterioso. Ora ci pensa Maurizio Costanzo a fare chiarezza. Ma, prima, andiamo per gradi: l'ex moglie di Briatore ha condotto solo Battiti Live e nessun altro programma televisivo. Anche per la stagione 2021-2022 resta ferma. Eppure si parlava della sua presenza a Honolulu, il nuovo format comico di Italia 1, ma sembra che Mediaset abbia puntato su Fatima Trotta, ex volto di Made in Sud.

La spiegazione di Maurizio Costanzo è molto chiara sulla colonne del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Secondo Costanzo il Grande Fratello Vip, che in queste ultime settimane è cresciuto in termini di ascolti, non è un ufficio di collocamento. Poi, sempre secondo la sua analisi, la Gregoraci non ha grandi esperienze alle spalle per tuffarsi in un nuovo programma televisivo. Un anno di stop, insomma. Per Costanzo deve fare ancora un po' di gavetta. “Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”, rivela.

Intanto, sul fronte amoroso sembra tutto tacere. Il suo matrimonio con Briatore è finito diversi anni fa nel clamore mediatico assoluto. Ora i due sono in ottimi rapporti e qualcuno, da tempo, parla di un presunto riavvicinamento. Infatti, sono stati avvistati a Roma più volte con Nathan Falco, il loro unico figlio. Ma si tratterebbe soltanto di un bel rapporto tra ex. Nulla di più.

