Ballando con le Stelle, "io ci speravo...": Antonio Razzi, bomba su Milly Carlucci

Questa edizione non "s'ha da fare". Antonio Razzi silurato a Ballando con le stelle, dopo un'edizione in pista da ballerino ed un'altra nella giuria popolare l'ex senatore azzurro non trova più spazio. E in diretta ad RTL102.5 News svela: "Speravo di essere richiamato, ma resterò fedele a Milly Carlucci. Quel programma ti entra dentro. Lo senti nelle vene", dice in collegamento. "Adesso non voglio più sapere neppure della politica. Mi butto sui social: Tik tok e tv", continua.

Ma anche il Gf vip, che aveva messo gli occhi su di lui, è un'opportunità che svanisce. "Ho fatto un colloquio con Alfonso Signorini lo scorso anno, ma non ho saputo più nulla. Certo andrei subito, anche oggi", continua. "Però, lo ammetto, sono Fedele a Milly come sono fedele a mia moglie": le sue parole sembrano un vero appello. "Farei Ballando con le stelle anche gratis, mi hanno detto no quest'anno perché hanno tagliato il budget del 15%. Ma anche lo scorso anno c'erano state delle sforbiciate ed ho accettato lo stesso", tuona l'ex senatore. Ora occorre capire se Milly Carlucci ascolterà l'appello di Razzi. Tempo al tempo. Dall'altra parte, però, c'è Alfonso Signorini che potrebbe inserire nuovi innesti a dicembre nel suo Gf vip. Avrà pensato pure a Razzi? Chissà.

A Ballando con le stelle, durante l'edizione che l'ha visto protagonista, si è scontrato con Mariotto. E ha lanciato la sfida: un tango a bordo pista. Ma il giudice di Ballando con le stelle sembra che non abbia accettato.

