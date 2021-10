Verissimo, lo strazio di Dodi Battaglia: "Mesi devastanti", com'è ridotto dopo la morte della moglie

15 ottobre 2021 a

Lacrime a Verissimo. Ospite della puntata di domenica 17 ottobre del programma di Silvia Toffanin, Dodi Battaglia. Il chitarrista dei Pooh non ha trascorso mesi semplici. All'inizio di settembre l'artista ha perso la moglie, Paola Toeschi, portata via a soli 51 anni da un tumore al cervello. "Gli ultimi mesi sono stati devastanti - ha confidato Battaglia alle telecamere di Canale 5 -. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno".

La terribile malattia non ha comunque reso Paola pessimista: "L'ho conosciuta con il sorriso - ha infatti ammesso Dodi - e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede".

Ad aiutare il chitarrista a superare il difficile momento, è la loro figlia: "Io e Sofia stiamo riorganizzando pian piano la nostra vita. Ho annullato tutti gli impegni fino alla fine dell’anno per starle vicino. Farò solo dei seminari, ma l’anno prossimo voglio tornare a suonare con il mio gruppo". Prima dunque Dodi non intende mettere da parte le priorità, ossia stare accanto alla figlia, anche lei colpita da questo grave lutto.

