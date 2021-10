Detto fatto, Bianca Guaccero vede Mara Venier e piange: un video sconvolgente

15 ottobre 2021 a

“Scusate, mi sono commossa”. Bianca Guaccero ha avuto un momento di difficoltà nel corso della puntata di Detto Fatto andata in onda venerdì 15 ottobre. Tutto è iniziato quando è arrivato il momento della rubrica di gossip di Jonathan Kashanian, il quale ha scelto un tema particolare: i nonni del mondo dello spettacolo. E ha svelato diversi aneddoti e retroscena su Ornella Vanoni e la nipota che è apparsa in un video.

A commuovere la Guaccero è stata invece Mara Venier, ma indirettamente. Kashanian ha infatti mostrato un video estratto da una puntata della scorsa stagione di Domenica In, in cui la padrona di casa è scoppiata a piangere vedendo il nipotino Claudio. Poi Jonathan ha mandato in onda uno stralcio delle dichiarazioni della Venier sulle difficoltà vissute nel periodo peggiore della pandemia di Covid: i nonni sono stati per lungo tempo lontani dai nipoti, e per questo la Guaccero ha sfiorato il pianto.

“Come si dice i nonni sono la nostra vera risorsa perché ci sono sempre vicini e aiutano anche i genitori con i nipoti”, ha poi dichiarato la Guaccero. Subito dopo ha raccontato un aneddoto legato alla sua esperienza, quando da piccola suo nonno la accompagnava insieme a tutti i cugini a scuola, dato che abitavano nello stesso condominio.

