Tu si que vales, appesi a testa in giù. Gerry Scotti nel panico: "Troppo pericoloso", paura su Canale 5

Attimi di angoscia a Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 16 ottobre. In studio ecco due illusionisti canadesi, che si sono esibiti ad alta quota, restando a testa in giù per tutto il tempo della performance. Insomma, fiato sospeso, poiché il corpo umano non può resistere molto tempo in quella condizione.

Tanto che in particolare Gerry Scotti si è mostrato molto preoccupato: "È pericoloso stare troppo tempo a testa in giù", sospirava il Gerry nazionale. Stupore anche per Teo Mammucari, considerato l'esperto per quel che concerne trucchi, magia ed illusioni all'interno della regia. E così ecco che Mammucari si è alzato per controllare quale fosse il trucco. Subito Gerry Scotti lo ha apostrofato: "Non rovinare il loro numero". E lui: "Ma non voglio rovinare nulla", ha risposto un poco piccato.

Ma niente da fare, neppure Mammucari è riuscito a comprendere il numero dei canadesi "appesi", chissà come, a testa in giù: "Io non ho capito. Sono un malato di magia, ma è la prima volta che non capisco il trucco - ha confessato -. E poi con che semplicità lo fanno". Insomma, un numero che ha davvero lasciato il segno e che non ha avuto, fortunatamente, alcun tipo di conseguenza per gli illusionisti.

