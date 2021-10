Verissimo, Gianluca Grignani fuori controllo: "Che marito sono stato", confessione da brividi. E la Toffanin: "Ti vedo provato..."

17 ottobre 2021 a

Un'intervista straziante, sconclusionata, toccante. Anche impressionante, quella di Gianluca Grignani a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 ieri, sabato 16 ottobre. Un Grignani apparso un poco sconnesso, il cantante spesso apriva parentesi senza chiuderle, frasi "a caso", il pianto per una bimba morta a 12 anni, sua amica della prima infanzia, e che sosteneva di avere scordato.

La Toffanin, in evidente imbarazzo, ad un certo punto gli ha chiesto di "riprendersi", poi gli ha domandato: "Come stai? Ti vedo molto provato". Grignani da par suo ha in parte eluso la domanda, spiegando che "io piango perché sono libero". Insomma, spesso il dialogo non aveva capo né coda, per certo non per "responsabilità" della padrona di casa.

Si è parlato anche della fine della sua storia d'amore con Francesca Dall'Olio, con cui è stato per ben venti anni e con cui ha avuto quattro figli. E Grignani ha spiegato: "La separazione è stata dolorosa per i nostri figli. Però è stata un bene. Preferisco sia così" Quando la Toffanin gli ha chiesto che tipo di marito è stato, ecco che il cantante ha risposto: "Non sono stato un buon marito, ma sono stato onesto. Forse non sono stato il marito che avrei dovuto essere, ma sono sempre stato onesto", ha ammesso. Una sorta di "confessione", quella di Grignani. E ancora: "Per la mamma dei miei figli posso avere solo che belle parole. I miei figli poi sono fantastici", ha poi concluso Grignani.

