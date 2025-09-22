Verissimo, Katia Ricciarelli contro il figlio di Baudo: "Le palle sono tante"

A Verissimo, il programma di intrattenimento televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stato ospite Alex, il figlio di Pippo. Il musicista ha parlato del rapporto con Katia Ricciarelli e ha rivelato che tra i due c'è un buon rapporto.

"Noi siamo amici - ha spiegato Alex Baudo -, ci siamo visti, a me è molto simpatica, è una signora con molta ironia". Tra loro "c'è un rapporto sincero, affettuoso. Non ci sono problemi". Come anche "il rapporto con Tiziana (l'altra figlia di Baudo, ndr) è normalissimo. La prima volta che ci siamo conosciuti era un po' strano, papà stava sull'attenti, era teso, ma dopo un'ora o due gli ho detto che non c'era niente di strano. È la vita che porta a esperienze del genere. La prima volta con Tiziana c'è stata un'elettricità molto affettuosa e curiosa, era bello. Adesso ci sentiamo sempre, ci vogliamo bene. C'è tra noi una forza, dobbiamo stare insieme per non cadere nella fragilità".