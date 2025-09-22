Domenica In, "Mara Venier mi ha tagliato fuori": esplode l'ultimo caso

In un video pubblicato su TikTok, il cantante ha accusato la produzione del programma per aver tagliato il suo intervento , lasciandolo in secondo piano: “Io ed Ambra veniamo lasciati in disparte, questa cosa mi ha profondamente mancato di rispetto. Essere trattato in questo modo mi ha veramente ferito. Sono un po’ stufo di come vanno determinate dinamiche", ha sbottato.

Aspidi ha spiegato che, se fosse stato avvisato di non poter parlare in trasmissione ma solo partecipare al pranzo, non avrebbe fatto il viaggio fino a Livorno. Ciò che più lo ha colpito, però, non è stata la mancata intervista, ma il modo in cui sostiene di essere stato trattato: “Badate bene non mi brucia il fatto di non essere stato intervistato e di non essere andato in Rai, mi brucia la mancanza di rispetto subita, ecco, questo sì!”, ha concluso Aspidi.