Domenica In, "Mara Venier mi ha tagliato fuori": esplode l'ultimo caso

Inizia la nuova stagione di Domenica In, il regno di Mara Venier, su Rai 1 (ieri, domenica 21 settembre, la prima puntata). E inizia col botto: oltre al "caso" delle pastarelle di Giorgia Meloni, ecco le accuse di Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che sui social ha dato sfogo a tutta la sua delusione per quanto accaduto durante l’evento collegato alla trasmissione, Il Pranzo della domenica.
In un video pubblicato su TikTok, il cantante ha accusato la produzione del programma per aver tagliato il suo intervento, lasciandolo in secondo piano: “Io ed Ambra veniamo lasciati in disparte, questa cosa mi ha profondamente mancato di rispetto. Essere trattato in questo modo mi ha veramente ferito. Sono un po’ stufo di come vanno determinate dinamiche", ha sbottato.
Aspidi ha spiegato che, se fosse stato avvisato di non poter parlare in trasmissione ma solo partecipare al pranzo, non avrebbe fatto il viaggio fino a Livorno. Ciò che più lo ha colpito, però, non è stata la mancata intervista, ma il modo in cui sostiene di essere stato trattato: “Badate bene non mi brucia il fatto di non essere stato intervistato e di non essere andato in Rai, mi brucia la mancanza di rispetto subita, ecco, questo sì!”, ha concluso Aspidi.