Ilaria Salis gode per l'Italia nel caos? Travolta dagli insulti

"Di fronte a un genocidio, alle complicità e all’inazione, sospendere il normale corso delle cose per lanciare un messaggio chiaro e forte è non solo giusto, ma necessario. 'Lo sciopero è la scintilla che fa ardere il fuoco della solidarietà". Ilaria Salis non sbaglia un colpo. L'europarlamentare di Avs ha postato sui social un messaggio in sostegno dello sciopero nazionale per protestare contro la guerra in Medio Oriente.

E, come spesso le capita quando digita messaggi su X, è stata travolta dalle critiche: "Avete stancato con queste trovate ProPal di estrema sinistra che trasudano antisemitismo da tutti i pori, siete solo di facciata perché anche il popolo palestinese non chiede altro di essere liberato dalla morsa dei terroristi di Hamas, fatela finita e lasciate lavorare la gente", "So che non lo sai ma il dipendente con tutti gli scioperi che fate e con Landini sono centinaia non viene pagato al contrario di voi, abbiamo seri problemi in Italia per cortesia anche basta", "Rinuncia al tuo stipendio ....e lascia stare gli scioperi! Non è una guerra nostra ! Ne fate troppi di scioperi.....la gente ne ha le palle piene!",

Intanto si segnalano già i primi scontri tra pro-Pal e forze dell'ordine. Caos in Stazione Centrale a Milano dove le forze di polizia hanno lanciato i lacrimogeni all'interno dell'atrio per disperdere i manifestanti. Il fumo ha invaso la zona; diversi turisti, con le valige in mano, hanno scavalcato i cancelli per uscire dalla stazione, mentre sono ancora in corso cariche da parte della polizia nel tentativo di bloccare l'ingresso dei manifestanti.