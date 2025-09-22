L'aria che tira, Scuderi sulla Flotilla: "Siamo a Creta!". Una bufera

Sorridente, abbronzata, con i capelli arricciati dalla salsedine: Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, è una dei quattro onorevoli italiani imbarcati sulle varie navi della Global Sumud Flotilla (gli altri sono Arturo Scotto del Pd, l'altra europarlamentare dem Annalisa Corrado e il senatore del M5s Marco Croatti) ma è senza dubbio il volto televisivo della missione rossa verso Gaza. Da giorni infatti si collega con David Parenzo a L'aria che tira, su La7, per denunciare il presunto attacco con droni sulle navi della Flotilla ferme a Tunisi o raccontare in presa diretta la navigazione perigliosa direzione Medio Oriente. Navigazione, va detto, che fin qui è stata piuttosto lenta per varie complicazioni.

"A che altezza vi trovate ora?", le domanda Parenzo in un nuovo aggiornamento. "Siamo intorno a Creta in questo momento, è un po' difficile da determinare l'altezza quando siamo in mezzo al mare ma non siamo troppo lontani da Creta".

"Stimate di arrivare in prossimità di Gaza per quando?", chiede ancora Parenzo. "Stiamo allungando perché c'è un fortissimo vento, siamo leggermente più a Nord comunque dovremmo arrivare a Gaza tra 6-7 giorni. Ci hanno detto che dalla partenza dalla Sicilia si sarebbero voluti 10 giorni e più o meno è confermato".



Benedetta Scuderi sulla Flotilla, guarda qui il video di L'aria che tira su La7 Sui social si scatenano i critici, che ironizzano sulla località citata, la splendida isola greca: "Bella la vacanza?", "Si è visto sulla barchetta la parlamentare europea di AVS Scuderi che vuole andare in cerca di guai. Vanno a prendere il sole a zonzo per il Mediterraneo", "Benedetta Scuderi in crociera in barca vela verso Creta... ormai sono in crociera da 30 giorni... Bella la vista dei sinistri", "La Scuderi super abbronzata. Quanto le piace fare la vacanza a gratis!", "Vedo la Scuderi collegata da Mikonos in vacanza da crociera!!".

