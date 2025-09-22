La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui crollano in lacrime

"Sono felicissima, è un'immagine stupenda". Piange, Samira Lui, e si asciuga gli occhi anche un commosso Gerry Scotti. La sfida tra i due quiz dell'access prime time, La ruota della fortuna su Canale 5 e Affari tuoi su Rai 1, non è solo una sfida di ascolti di share ma anche un confronto tra storie, avventure, tanti soldi e altrettanti sentimenti. E quando un concorrente vince, nessuno dei presentatori resta imperturbabile.
Accade spesso a Stefano De Martino, ma questa volta è toccato alla Ruota della fortuna e all'amatissimo Zio Gerry conquistato dal trionfo del giovane Fabio, capace di vincere alla conclusiva "Ruota delle meraviglie", rispondendo correttamente a due domande su tre, e incassando la mirabolante cifra di 100mila euro.
Battuto il campione in carica Morgan da Mogliano Veneto, che sabato sera si era portato a casa 34mila euro, e l'altra giovane concorrente Carolina da Parabiago, studentessa di comunicazione media e pubblicità ("Quindi un giorno potresti essere qui ed essere una nostra collega qui a Mediaset", si complimenta Gerry).
Il neo-campione, 33 anni da Roma, era stato accolto da Scotti con grande affetto: "E' ricercatore universitario e docente in astrofisica. Di un certo livello, sono ammirato dai tuoi studi. Cosa state cercando di scoprire che già non conosciamo?", domanda a bruciapelo. "Stiamo studiando un segnale all'origine dell'universo", risponde il futuro campione, servendo un assist involontario alla battuta del padrone di casa: "Sì sì sì, pare che sia proprio vicino a Pavia, a Miradolo Terme".
Risate del pubblico in studio, che qualche decina di minuti più tardi esploderà festeggiando l'impresa di Fabio. Samira si scioglie letteralmente in lacrime, saltando dalla gioia, mentre la regia di Mediaset non può non inquadrare Scotti, che con gesto furtivo tenta invano di ricomporsi guardando con tenerezza infinita i festeggiamenti del concorrente.
