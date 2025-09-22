La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui crollano in lacrime

"Sono felicissima, è un'immagine stupenda". Piange, Samira Lui, e si asciuga gli occhi anche un commosso Gerry Scotti. La sfida tra i due quiz dell'access prime time, La ruota della fortuna su Canale 5 e Affari tuoi su Rai 1, non è solo una sfida di ascolti di share ma anche un confronto tra storie, avventure, tanti soldi e altrettanti sentimenti. E quando un concorrente vince, nessuno dei presentatori resta imperturbabile.

Accade spesso a Stefano De Martino, ma questa volta è toccato alla Ruota della fortuna e all'amatissimo Zio Gerry conquistato dal trionfo del giovane Fabio, capace di vincere alla conclusiva "Ruota delle meraviglie", rispondendo correttamente a due domande su tre, e incassando la mirabolante cifra di 100mila euro.