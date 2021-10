Che tempo che fa, Quentin Tarantino sconvolge Fabio Fazio: "Sì, lo ho preso a pugni", il vip pesatato

18 ottobre 2021 a

"Sapete che Tarantino ha preso a pugni Bob Dylan?", Fabio Fazio ha fatto questa domanda al pubblico durante l'intervista col regista americano a Che tempo che fa su Rai 3. Immediate le risate in studio. Il conduttore a un certo punto ha dovuto chiarire che non si trattava di uno scherzo: "Non me lo sono inventato, è vero". Tarantino allora è intervenuto per spiegare meglio cosa fosse successo con il cantante.

"Io andavo in una palestra che era di proprietà di Bob Dylan, mi allenavo lì - ha iniziato a raccontare l'ospite di Fazio-. Qualche volta c'era anche lui. Un giorno il mio istruttore mi ha detto: perché non provi con Bob e fai la sua 'controfigura'? Io quindi non davo pugni, ne prendevo da lui". Il regista insomma ha detto che lui aiutava Dylan nell'allenamento: "Lui doveva allenarsi più di me, ma quando non teneva la posizione giusta, davo io il pugno. Quindi era lui che pestava me e io lo aiutavo".

Dopo il racconto, sono continuate le risate in studio. Il presentatore ha fatto anche un'altra domanda, definendola una "domanda all'italiana": "C'era un'assicurazione forte su tutti e due? Se vi foste fatti male a vicenda, sarebbe stato un guaio grosso". Tarantino, però, ha risposto ridimensionando la vicenda e rassicurando tutti: "No no, nessuno era così violento nei confronti dell'altro".

