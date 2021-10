Uomini e Donne, dramma-Gemma Galgani: piantata in asso e ridicolizzata, brutta fine in diretta tv

18 ottobre 2021 a

a

a

Costabile Albore ha deciso di chiudere con Gemma Galgani: una nuova batosta per la dama torinese di Uomini e donne. Il cavaliere ha messo fine a questa frequentazione nella puntata registrata oggi e in onda nei prossimi giorni. Stando alle anticipazioni, infatti, Gemma avrebbe inizialmente puntato il dito contro di lui, accusandolo di non essersi mai fatto vivo con lei. Il cavaliere allora si è difeso, dicendo di aver dimostrato interesse nei confronti della Galgani. A quel punto è intervenuta Tina Cipollari, che ha attaccato duramente Gemma, insinuando che sia lei a cercare pretesti per mettere fine alle sue relazioni e continuare così a far parte del programma.

Gemma Galgani? "Fa di tutto per restare": umiliata dall'infiltrato nel pubblico

In seguito al caos scoppiato in studio, Costabile ha deciso di chiudere definitivamente. Dopo il blocco dedicato alla Galgani, poi, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Biagio Di Mario, che pare si sia lamentato di tutte le dame con cui è uscito perché si è sentito usato e anche perché avrebbe speso molti soldi per loro, portandole a cena fuori. A quel punto ha preso la parola una delle dame attaccate, Isabella Riccio, la quale ha detto che il cavaliere non pagava: "Scambiava mozzarelle e formaggi con i camerieri".

"Quelli del programma sapevano tutto". Joele cacciato? Clamorosa accusa a Uomini e Donne

Un'altra dama, Rosy, ha peggiorato ancor di più la situazione dicendo di aver visto più volte Biagio prendere scontrini di altri per farsi rimborsare dalla redazione. Nella parte dedicata ai tronisti, invece, Gianni Sperti ha voluto mettere in guardia Andrea Nicole da un corteggiatore, sul quale nutre non poche perplessità.

"Non puoi andare avanti". La De Filippi caccia il tronista: una scena raggelanta a Uomini e Donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.