Striscia la Notizia, le dirette a luci rosse dall'ufficio del comune: la por***-impiegata, immagini estreme

Tra tutti i casi scovati e sollevati da Striscia la Notizia, quello di cui stiamo per darvi conto, è uno dei più assurdi, clamorosi. Il tutto viene raccontato in un servizio trasmesso dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di lunedì 18 ottobre. Dietro al bancone Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, ma il servizio è tutto dello storico inviato Luca Abete.

Il punto è che l'inviato della "banda" di Antonio Ricci ha scoperto che su un sito di live streaming di contenuti per adulti, insomma di contenuti a luci rosse, si può trovare la diretta di un'impiegata comunale che dà "spettacolo" (osceno) con i suoi seguaci. Il tutto, questo il fatto davvero clamoroso, mentre si trova proprio nel suo ufficio, in Comune.

Per inciso, il servizio non è gratuito. Per usufruire delle immagini spinte dell'avvenente signora, insomma, bisogna pagare. E così Luca Abete ha deciso di andare sul posto per incontrare la signora, che - tra mille difficoltà e contraddizioni - ha negato tutto. Tant'è, prima di andarsene, l'inviato di Striscia la Notizia ha attaccato sulla porta d'ingresso dell'ufficio della signora "a luci rosse" un cartello a tema: "Ufficio dirette por***". E provate a smentire il cartello...

Striscia, impiegata comunale a luci rosse: il servizio

