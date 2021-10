L'intervista, Gianni Morandi sconvolge Maurizio Costanzo: "10 secondi in più e sarei morto. Piangevo come un bimbo..."

20 ottobre 2021 a

Parla per la prima volta del suo drammatico incidente domestico Gianni Morandi da Maurizio Costanzo ne l'Intervista. A marzo il cantante infatti si è ferito gravemente mentre stava bruciando delle sterpaglie nel giardino della sua casa di campagna. Morandi è caduto e si è procurato delle ustioni molto brutte in varie parti del corpo, soprattutto alle mani.

"Abito in campagna da 15-20 anni faccio potatura, pulizia, raccolgo sterpaglie", racconta il cantante a Costanzo. "Ho una specie di buca alta un metro dove metto dentro tutto e ogni tanto brucio... Quel giorno lì avevo in mano un forcale e spingendo un pezzo di legno che era rimasto fuori da questo braciere... Io sono caduto dentro... Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori". Ricorda Morandi quel momento: "Piangevo come un bambino... Mi ha colpito le mani, le ginocchia, tutti i glutei, il braccio".

E nonostante tutto, gli è andata anche bene. "Poteva essere una tragedia definitiva..", commenta infatti Maurizio Costanzo. "Bastavano 10 secondi in più, secondo me, perché poi svieni dal dolore", conferma Gianni Morandi. "E poi comunque mi sono salvato la faccia e la pelle... Sono stato ricoverato in ospedale per 28 giorni".

