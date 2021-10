Striscia la Notizia, la Velina salta e la felpa si solleva: cosa spunta sotto

19 ottobre 2021 a

Se le Veline pensavano di tenere nascosto il top giallo sotto alla maglia proprio non ci sono riuscite. A Striscia la Notizia, nella puntata del 19 ottobre, le bellissime Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti hanno ballato sul balcone del tg satirico di Canale 5 sfoggiando un completo tutto colorato. Si tratta di un pantaloncino e una felpa corta che però ben presto ha messo in mostra quanto c'era sotto.

È bastata una mossa della Velina bionda. Talisa saltando ha mostrato la fascia gialla che invano Giulia ha tenuto nascosto. D'altronde i loro balli sono da sempre super scatenati. Non a caso, infatti, entrambe sono ballerine di professione. Qualche giorno fa a prendere le loro difese era stato proprio Ricci: "I giornalisti non possono attaccare le modelle perché la moda per la carta stampata è fonte primaria di vita. E allora sono costretti a prendersela con le Veline".

Una chiara frecciata a chi per anni ha accusato il programma oggi condotto da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani di sessismo. Stesso biasimo che hanno contestato quando Striscia aveva ironizzato sui capelli in disordine di Giovanna Botteri. "Abbiamo fatto un servizio politicamente correttissimo per difenderla dagli haters. A lei, il cui ultimo servizio significativo risale a 30 anni fa, faceva comodo il processo di beatificazione", ha invece detto sulla corrispondente della Rai.

