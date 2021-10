Striscia la Notizia, sfregio ad Andrea Pirlo: "Lo capisco solo adesso", ritratto come un interdetto

20 ottobre 2021 a

A Striscia la Notizia, o meglio "Striscina" a causa delle partite di Champions League, nella serata del calcio è tempo di deepfake... calcistici. Nel tg satirico di Canale 5, nella puntata di martedì 29 ottobre, ecco l'imitazione del finto Andrea Pirlo, ex mister della Juventus rimasto senza panchina.

Ed ecco il deepfake di "Andrea da Brescia" in collegamento dal Portogallo, dove scende in campo il Milan: "Io sono qua allo stadio del Porto dove è pensato e previsto il tutto esaurito, in uno stadio da 50mila spettatori. Un incasso di poco più di 2mila euro, si sa: qua sono tutti portoghesi. Scusate... mi è venuta così, non ho fatto apposta...", e poi le grasse risate del finto Pirlo.

"Comunque - riprende l'imitazione -, ricordo che prima di un grande match Carlo Ancelotti ci diceva di stare tranquilli, il pallone non è tutto. E ci diceva sempre il discorso che gli faceva il padre da bambino: Carletto, vai troppo male a scuola, pensi solo al calcio. E ora ti meriti una bella punizione: di prima o di seconda?". Una battuta... tristissima. E dopo qualche secondo di silenzio, ecco che Pirlo inizia a ridere e ad applaudire se stesso: "Non ce la faccio, lo ho capito solo adesso...". Insomma, per Pirlo un'imitazione tutt'altro che lusinghiera.

